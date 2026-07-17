Новые данные о древних полюсах могут опровергнуть гипотезу «Земля-снежок»

Гипотеза «Земля-снежок» предполагает, что в неопротерозойскую эру лёд толщиной до километра покрывал всю планету, включая экватор. Она базировалась на данных о древних палеоширотах, которые считались соответствующими современным. Однако новые палеомагнитные данные, полученные по породам джежимской свиты на Южном Тимане, показывают, что магнитные полюса были повёрнуты на 90 градусов относительно нынешних.

По словам руководителя проекта Антона Колесникова, заведующего лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН, если поле было повёрнуто, то ледниковые отложения на самом деле располагались не у экватора, а в полярных регионах. Это требует пересмотра всей картины глобального оледенения. Учёные планируют продолжить исследования эдиакарских отложений в других регионах, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Результаты опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.

«Дело в том, что эта гипотеза была сформулирована на основе более ранних палеомагнитных и палеоширотных данных, согласно которым магнитные полюса и широты в древности соответствовали современным. Если допустить, что поле было повернуто на 90 градусов, то получится, что ледниковые отложения на самом деле были там же, где и сейчас — только на полюсах», — отметил учёный.