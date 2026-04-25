Новый ГОСТ для вейпов ограничит объём жидкости и срок годности двумя годами

По словам депутата Александра Толмачёва, проект приказа уже направлен на регистрацию в Росстандарт. Срок годности сделали строго два года, чтобы пресечь схемы, когда изъятые или просроченные жидкости снова попадали в продажу со складов. Объём жидкости в сменных капсулах не должен превышать 2 мл, в одноразовых вейпах — 10 мл, а во флаконах для дозаправки — 30 мл. Это уберёт с полок «многоразовые» устройства на десятки тысяч затяжек и литровые бутылки.

Толмачёв подчеркнул, что конструкция вейпов не должна позволять использовать их как цифровую игру или плеер. Производителям также запретят наносить на упаковку и корпуса изображения фруктов, ягод, пирожных, напитков, лекарственных растений, людей, животных и мультяшных персонажей. Форма устройства не должна ассоциироваться с игрушками или «милыми» зверюшками.

Предупреждающие надписи станут обязательными: на никотиновых жидкостях — «Никотин вызывает зависимость», на безникотиновых — «Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью». Надпись поместят в чёрную рамку, она займёт не менее трети лицевой стороны упаковки.