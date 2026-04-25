Опубликовано 25 апреля 2026, 17:30
Новый ГОСТ для вейпов ограничит объём жидкости и срок годности двумя годами

На упаковке появятся чёрные рамки с предупреждениями, как на сигаретах
В России обновили ГОСТ для жидкостей и устройств для вейпов. Согласно новому документу, устанавливается предельный срок годности в два года, ограничивается объём жидкости, запрещаются игровые функции и изображения фруктов, ягод и персонажей на упаковке. Предупреждающие надписи теперь будут занимать не меньше трети лицевой стороны пачки и оформляться в чёрную рамку.
© Pannet, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

По словам депутата Александра Толмачёва, проект приказа уже направлен на регистрацию в Росстандарт. Срок годности сделали строго два года, чтобы пресечь схемы, когда изъятые или просроченные жидкости снова попадали в продажу со складов. Объём жидкости в сменных капсулах не должен превышать 2 мл, в одноразовых вейпах — 10 мл, а во флаконах для дозаправки — 30 мл. Это уберёт с полок «многоразовые» устройства на десятки тысяч затяжек и литровые бутылки.

Толмачёв подчеркнул, что конструкция вейпов не должна позволять использовать их как цифровую игру или плеер. Производителям также запретят наносить на упаковку и корпуса изображения фруктов, ягод, пирожных, напитков, лекарственных растений, людей, животных и мультяшных персонажей. Форма устройства не должна ассоциироваться с игрушками или «милыми» зверюшками.

Предупреждающие надписи станут обязательными: на никотиновых жидкостях — «Никотин вызывает зависимость», на безникотиновых — «Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью». Надпись поместят в чёрную рамку, она займёт не менее трети лицевой стороны упаковки.