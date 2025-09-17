Новый ИИ от «Рамблера» научит детей правильному поведению в опасных ситуациях

Новый ИИ-помощник создан на основе больших языковых моделей (LLM) и адаптирует сценарии обучения под конкретного ребёнка. Система учитывает возраст, пол и среду проживания. Для жителей крупных городов упражнения сосредоточены на безопасности в транспорте и торговых центрах, а для детей из сельской местности — на школьных и уличных ситуациях. Таким образом, обучение становится максимально реалистичным и индивидуальным.

Механика построена в формате интерактивного чат-бота. Родители и дети вместе отвечают на вопросы, основанные на реальных жизненных ситуациях. Например, как поступить, если незнакомец пишет в соцсетях, или что делать, если друзья зовут купаться без разрешения взрослых.

После выбора ответа ИИ-помощник подробно разбирает последствия каждого решения, объясняя правильный вариант поведения. Сервис также дает рекомендации родителям, как доступно объяснить детям ключевые принципы безопасности.

Таким образом, обучение становится совместным досугом, где родители выступают активными участниками процесса.