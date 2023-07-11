«Новый проект от Цукерберга»: мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp

Интернет-мошенники разработали схему по краже данных, в которой пользователям WhatsApp предлагается быстрый заработок с помощью чат-ботов в WhatsApp, якобы созданных Марком Цукербергом — гендиректором владеющей мессенджером компании Meta*, заявили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone

В последние два месяца число страниц с ссылками на мошеннические чат-боты резко выросло, отмечают эксперты по кибербезопасности. Они замаскированы под сайты СМИ. Всего с начала мая аналитики нашли 252 подобных сайта. Пик появления — 150 новых ресурсов — пришелся на повышенную медиаактивность Цукерберга: тогда активно обсуждался его возможный бой с Илоном Маском.

Целевая аудитория мошеннической схемы помимо россиян — граждане Казахстана, Белоруссии, а также Польши, Турции и стран Евросоюза.

Для того, чтобы заработать на «новом проекте от Цукерберга», пользователям предлагается перейти в бот в WhatsApp по ссылке, пройти там опрос и ввести свои ФИО, почту, номер телефона. Злоумышленники заявляют, что после этого искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя. Тому лишь останется только снимать полученные деньги.

На самом же деле, подчеркивают в Bi.Zone, оступ к финансовым инструментам не предоставляется, а персональные данные отправляются к мошенникам. Украденные данные используют для рассылок и обзвонов, в том числе от имени банковских служб безопасности или полиции, рассказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

* признана в РФ экстремистской и запрещена