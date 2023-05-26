Новый робот-укладчик изготовит «черное» крыло российского самолета

Инженеры из корпорации «Иркут» и Южно-Российского государственного политехнического университета им. Н.И. Платова разработали первого отечественного робота-укладчика композитного волокна. Он будет использоваться при серийном производстве композитного («черного») крыла нового российского пассажирского самолета МС-21.

Опытный образец робота, все ключевые элементы которого произведены в России, запущен в промышленную эксплуатацию. Робот при помощи лазера разогревает подаваемую из бобины углеродную ленту длиной от трех до 3,5 километров и склеивает её с предыдущим слоем.

В планах разработчиков — масштабирование работы роботов для серийного производства композитных конструкций крыла, которые обеспечивают хорошую аэродинамику МС-21.

Новое оборудование позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и выйти на выпуск до 36 самолетов МС-21 в год, заявил Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», в которую входит «Иркут».