Новый российский комплекс сможет находить и подавлять мини-дроны

Входящий в холдинг «Росэлектроника» Рыбинский завод приборостроения работает над созданием нового комплекса, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны, заявил его генеральный директор Андрей Комогорцев.

Представить единый комплекс планируется до конца третьего квартала 2023 года. Работа по созданию модуля подавления началась после того, как был готов первый прототип мобильной РЛС, отметил специалист.

Ее вес с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 килограммов. РЛС может находить цели как под водой, так и на земле, а также и в воздухе — в том числе самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры.

Станция гарантированно видит и сопровождает дрон на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки, рассказал менеджер. По словам Комогорцева, РЛС удавалось даже обнаружить дрон DJI Mini размером 16х20 сантиметров.