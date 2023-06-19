Новый российский «Маяк» позволит находить небольшие цели под водой

Входящий в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» представит на проходящем с 21 по 25 июня XI Международном военно-морском салоне новую гидроакустическую станцию обнаружения малоразмерных подводных целей «Маяк-С».

Отмечается, что новая разработка обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими приборами линейки «Маяк». Представленный ранее «Маяк-2014» позволяет распознавать дельфина или пловца на расстоянии до 600 метров, а малые подводные лодки — на дистанции до километра.

Кроме того, предприятие представит в своей экспозиции универсальную малогабаритную торпеду УМТ.

95% образцов морского подводного оружия, состоящего на вооружении ВМФ России, разработано непосредственно «МПО — Гидроприбор» или при его участии, отметили в концерне.