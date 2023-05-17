Новый российский препарат оказался способен очистить мозг от «спящего» ВИЧ

Российские биологи совместно с коллегами из Италии и США разработали прототип лекарственного средства, способный подавить сборку новых копий вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Работа ученых опубликована в Journal of Medicinal Chemistry.

Вылечить ВИЧ пока практически невозможно — высокоактивная антиреровирусная терапия помогает бороться с вирусами, но не излечивает пациентов полностью.

Исследователи из ФИЦ Биотехнологии РАН создали новый класс соединений для борьбы с вирусом, в том числе и в «спящем» его режиме. Для этого они создали более 250 соединений-кандидатов, действие которых испытали на обратной транскриптазе — ферменте, отвечающем за размножениевнутри клетки — дикого типа ВИЧ.

Получившийся прототип лекарственного средств способна убивать ВИЧ в его «логове» — нейронах. Она может проникать в нейроны сквозь гематоэнцефалический барьер, уничтожать там вирус и блокировать работу обратной транскриптазы ВИЧ. При этом молекула остается полностью безопасной для нейронов, подчеркивают ученые.