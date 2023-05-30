Новый российский протез предотвратит развитие грыж и остеохондроза

Исследователи из Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского и НИЦ «Курчатовский институт» разработали первую отечественную модель биоразлагаемого протеза межпозвонкового диска.

Как межпозвоночная грыжа, так и износ или разрушение позвонков — остеохондроз — могут приводить к сдавлению нервов и сильным болям. В таком случае между соседними позвонками вместо диска устанавливается имплант -— кейдж — который позволяет их срастить. Однако материал современных протезов — титан или полиэфиркетон –— зачастую приводит к возникновению послеоперационных осложнений. Кроме того, сейчас в России доступны только импортные, и как следствие, недешевые кейджи.

Российские ученые изготовили первые образцы медицинских изделий и начали их испытания на животных. Применять в клинической практике российские кейджи можно будет уже через несколько лет, уверяют ученые.