Опубликовано 14 ноября 2025, 14:13
Новый российский сервис позволит заселяться в отель без паспорта

Платформа «Мигом»
В России начала работать платформа биометрических сервисов «Мигом», созданная на базе государственной Единой биометрической системы. Как сообщили разработчики, она объединяет различные услуги, для получения которых достаточно пройти идентификацию по лицу.
В перечень сервисов вошли заселение в гостиницы без предъявления паспорта, упрощенное прохождение предполетного контроля и быстрая посадка на поезда. Также доступны подтверждение возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями и получение услуг в МФЦ через терминалы самообслуживания.

По словам главы Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, некоторые функции уже запущены, а другие находятся на стадии тестирования. Полное внедрение всех сервисов планируется завершить к 2026 году. Для использования технологии требуется предварительная регистрация биометрических данных и предоставление согласия через портал Госуслуги.