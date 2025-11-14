Новый российский сервис позволит заселяться в отель без паспорта

В перечень сервисов вошли заселение в гостиницы без предъявления паспорта, упрощенное прохождение предполетного контроля и быстрая посадка на поезда. Также доступны подтверждение возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями и получение услуг в МФЦ через терминалы самообслуживания.

По словам главы Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, некоторые функции уже запущены, а другие находятся на стадии тестирования. Полное внедрение всех сервисов планируется завершить к 2026 году. Для использования технологии требуется предварительная регистрация биометрических данных и предоставление согласия через портал Госуслуги.