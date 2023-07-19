Новый российский транспортный самолет перепроектируют

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В переконструируют под реактивные двигатели ПД-8. В связи со сменой двигателя в конструкцию крыла самолета, топливную и другие бортовые системы будут внесены изменения.

Предназначенный для транспортировки солдат и воздушного десанта, вооружений, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26.

Самолет был изначально создан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ. Крейсерская скорость с ними составляла 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.

Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительно причиной называлось возгорание двигателя.

ПД-8 — турбореактивный двигатель, который будет использоваться на пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200.