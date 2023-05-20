Новый тест обнаружит в воде отходы от производства лекарств

Исследователи из России разработали экспресс-тест, позволяющий обнаруживать в воде салициловой, малоновой и аскорбиновой кислот — отходы фармакологических производств.

Тест-систем для определения разнообразных органических и биоорганических соединений в воде много. Однако для широко использующихся при производстве лекарственных средств салициловой, малоновой и аскорбиновых кислот их до сих пор не было.

Принцип действия тест-систем ученых из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН основан на сорбции — поглощении — органических кислот специальным материалом — сорбентом. Можно либо быстро прокачать раствор веществ через сорбент в лаборатории, либо поместить диск материала в пробу воды, отмечают разработчики.

Концентрацию кислоты определяют по оттенку окраски дисков с сорбентом — для каждой кислоты отдельным. К примеру, для разных содержаний — от 10 до 50 микрограмм — салициловой кислоты их цвет меняется от бледно-сиреневого до фиолетового. Анализ 5-6 проб занимает не более 30 минут.