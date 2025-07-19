В России
Опубликовано 19 июля 2025, 18:00
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Новый закон разрешил россиянам передавать личный номер сотрудникам госслужб

В рамках их служебных обязанностей
На официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, согласно которому граждане России получат право передавать свои персональные мобильные номера представителям госорганов и экстренных служб.
Новый закон разрешил россиянам передавать личный номер сотрудникам госслужб
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Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, утверждённому 12 июля, физические лица смогут предоставлять свои абонентские номера сотрудникам государственных учреждений и представителям служб экстренного реагирования. Это касается тех случаев, когда сотрудники действуют в рамках исполнения служебных обязанностей.

Дата публикации документа 18 июля.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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