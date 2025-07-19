Новый закон разрешил россиянам передавать личный номер сотрудникам госслужб

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, утверждённому 12 июля, физические лица смогут предоставлять свои абонентские номера сотрудникам государственных учреждений и представителям служб экстренного реагирования. Это касается тех случаев, когда сотрудники действуют в рамках исполнения служебных обязанностей.

Дата публикации документа 18 июля.