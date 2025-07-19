Новый закон разрешил россиянам передавать личный номер сотрудникам госслужб

Опубликовано 19 июля 2025, 18:001 мин.
Новый закон разрешил россиянам передавать личный номер сотрудникам госслужбВ рамках их служебных обязанностей
На официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, согласно которому граждане России получат право передавать свои персональные мобильные номера представителям госорганов и экстренных служб.
Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, утверждённому 12 июля, физические лица смогут предоставлять свои абонентские номера сотрудникам государственных учреждений и представителям служб экстренного реагирования. Это касается тех случаев, когда сотрудники действуют в рамках исполнения служебных обязанностей.
Дата публикации документа 18 июля.