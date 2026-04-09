НПО Лавочкина приступило к разработке новых луноходов

«Луноход-1» и «Луноход-2» работали на спутнике Земли в начале 1970-х. С тех пор знаний о лунной поверхности стало намного больше. Сейчас инженеры применяют эти данные, чтобы сделать новые колёсные платформы более надёжными и проходимыми.

Работа ведётся в рамках подготовки к будущим российским миссиям. Сроки запуска и конкретные характеристики аппаратов пока не раскрываются. Новость прозвучала на Неделе космоса, приуроченной к 65-летию полёта Гагарина.

«Сейчас работаем над проектами новых луноходов, новых подвижных станций. Все нюансы, которые были получены при эксплуатации луноходов-1 и луноходов-2, сейчас применяются при разработке шасси, конечно, немножко уже понимая, что такое поверхность Луны, что такое препятствия на Луне», — рассказал главный научный сотрудник НПО Александр Моишеев.