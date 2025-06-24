НСПК начнёт контролировать количество мошеннических операций в СБП

Банки с превышением определённого процента мошеннических операций будут подпадать под наблюдение регулятора. При этом для тех банков, которые будут блокировать перевод похищенных средств, предлагается ввести премии.

Для оценки банков НСПК начнёт рассчитывать индекс дропов, а также разрабатывать специальные программы для исправления ситуации. Дропы — карточные счета, которые использовались для вывода похищенных средств.

Кроме того, НСПК предложит банкам, которые будут помогать останавливать мошеннические транзакции, возвращать средства в банк отправителя.