NtechLab создала ИИ, который будет считать студентов на лекциях и ловить прогульщиков

Решение уже внедряется в нескольких аудиториях одного из крупнейших российских ВУЗов. ИИ анализирует видеопоток с камер, считает число присутствующих и показывает статистику по каждому занятию. По словам гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука, это дисциплинирует студентов, убирает субъективность и позволяет вовремя принимать меры. Система также поможет оценить востребованность предметов: если аудитория пустует, программу можно адаптировать под запросы учащихся.

На входе в здание ИИ может работать с «чёрными списками» — например, распознавать людей в розыске и оповещать охрану. Технология решает сразу две задачи: повышает успеваемость и укрепляет безопасность.

«Наша система работает на опережение. Когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьёзнее. К тому же это способ уйти от субъективности. Администрация видит честную картину и может принять дисциплинарные меры, если посчитает их оправданными. Кроме того, ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать её под реальные запросы учащихся», — отметил Паламарчук.