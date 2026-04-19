Облучение семян в ускорителе повысило урожайность пшеницы на 50%

Эксперимент проводили в Калужской области на яровой пшенице сорта Ирень, заражённой корневой гнилью. Оптимальной оказалась доза 5 кГр при энергии электронов 120 кэВ. Облучение сработало как стрессор: включились защитные механизмы, повысившие «запас прочности» растений. Увеличилась продуктивная кустистость, что и дало прибавку урожая. При этом радиоактивным зерно не становится, электроны действуют только на поверхность.

Как отмечают исследователи, метод пока экономически уступает химической обработке пестицидами, но ситуация может измениться при ужесточении правил их использования. Кроме того, нужны исследования для разных культур и доработка технологии равномерного облучения больших объёмов зерна. Сам же подход абсолютно безопасен для человека и не повреждает зародыш семени.

«Низкоэнергетическое электронное облучение сельскохозяйственных культур — перспективное направление, требующее дальнейших исследований. Необходимо подобрать оптимальные режимы радиационной обработки для различных культур с разной структурой семян, сохранив или стимулировав их всхожесть и рост. Кроме того, требуется экономическое обоснование использования технологии», — добавил Владимир Харламов.