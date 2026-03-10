Обнаружение нимесулида в воде ускорили с часов до минуты

Опубликовано 10 марта 2026, 17:521 мин.
Обнаружение нимесулида в воде ускорили с часов до минутыУчёные применили катализатор на основе сахара
По информации ТАСС, в ЮУрГУ разработали новый метод, основанный на использовании иерархического оксида цинка с добавкой октилдецилглюкозида. Этот компонент синтезируется из возобновляемого сырья, такого как кукуруза, картофель и зерно, и включает природные сахара и жирные спирты. Он отличается экологической безопасностью, быстрой биоразлагаемостью и низкой стоимостью.
Традиционно нимесулид и другие загрязнители в жидкостях выявляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, который требует дорогостоящего оборудования и длительного времени. Новый метод, разработанный российскими учёными, позволяет значительно упростить и ускорить этот процесс.
Применение модифицированного оксида цинка возможно не только в медицине, но и для контроля сточных вод. Это особенно важно, так как нимесулид является стойким загрязнителем, и его высокая концентрация в водных объектах негативно влияет на экологию.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков