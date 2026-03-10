В России
Опубликовано 10 марта 2026, 17:52
1 мин.

Обнаружение нимесулида в воде ускорили с часов до минуты

Учёные применили катализатор на основе сахара
По информации ТАСС, в ЮУрГУ разработали новый метод, основанный на использовании иерархического оксида цинка с добавкой октилдецилглюкозида. Этот компонент синтезируется из возобновляемого сырья, такого как кукуруза, картофель и зерно, и включает природные сахара и жирные спирты. Он отличается экологической безопасностью, быстрой биоразлагаемостью и низкой стоимостью.
Обнаружение нимесулида в воде ускорили с часов до минуты

© Ferra.ru

Традиционно нимесулид и другие загрязнители в жидкостях выявляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, который требует дорогостоящего оборудования и длительного времени. Новый метод, разработанный российскими учёными, позволяет значительно упростить и ускорить этот процесс.

Применение модифицированного оксида цинка возможно не только в медицине, но и для контроля сточных вод. Это особенно важно, так как нимесулид является стойким загрязнителем, и его высокая концентрация в водных объектах негативно влияет на экологию.