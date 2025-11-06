Обсуждение запрета вейпов в России дошло до Путина: президент одобрил инициативу

Опубликовано 06 ноября 2025, 21:351 мин.
Обсуждение запрета вейпов в России дошло до Путина: президент одобрил инициативуИ подчеркнул важность работы с молодёжью
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о запрете продажи вейпов по всей стране. Об этом он сказал в ответ на соответствующую просьбу руководителя общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской.
Диалог произошёл во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. Путин подтвердил, что власть поддерживает эту инициативу.
Лещинская отметила успехи других стран в снижении уровня продаж вейпов, особенно в СНГ.
Путин согласился, подчеркнув важность не только реализации этого решения, но и проведения целенаправленных образовательных мероприятий для молодёжи.
«Вот, Дмитрий Николаевич, головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — отметил президент.