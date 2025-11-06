Обсуждение запрета вейпов в России дошло до Путина: президент одобрил инициативу

Диалог произошёл во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. Путин подтвердил, что власть поддерживает эту инициативу.

Лещинская отметила успехи других стран в снижении уровня продаж вейпов, особенно в СНГ.

Путин согласился, подчеркнув важность не только реализации этого решения, но и проведения целенаправленных образовательных мероприятий для молодёжи.

«Вот, Дмитрий Николаевич, головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — отметил президент.