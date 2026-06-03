Объём операций по картам «Мир» превысил 112 трлн рублей в 2025 году

По словам Дубынина, объём покупок через СБП в 2025 году составил около 9 трлн рублей. Платёжная система «Мир» также показала рост: количество выпущенных карт достигло 475,5 млн (на 20% больше), а совокупный объём операций — 112 трлн рублей. В первом квартале 2026 года доля карт «Мир» в общем объёме карточных платежей превысила 75%.

Дубынин отметил, что СБП преодолела психологический барьер и демонстрирует устойчивую динамику. Ранее эксперты прогнозировали возможный рост тарифов на переводы через СБП. Тем не менее, текущие показатели подтверждают высокую востребованность сервиса как среди населения, так и в бизнес-среде. Развитие СБП и карт «Мир» остаётся приоритетом для НСПК.

«По результатам 2025 года платёжная система "Мир" выросла как по эмиссии, так и по количеству операций. Если посмотреть на конец 2025 года, то в эмиссии у нас карта "Мир" составила 475,5 миллионов. И это на 20% больше, чем предыдущий период. У нас за прошлый год получилось порядка 112 триллионов рублей. Это совокупный объем операций. И если посмотреть на первый квартал 2026 года, то доля карты "Мир" в общем объеме карточных платежей уже превысила 75%», — заявил Дубынин.