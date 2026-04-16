В России
Опубликовано 16 апреля 2026, 12:50
1 мин.

«Одноклассники» запустили персональный дайджест новостей и сервисов «Сегодня»

Погода, телепрограмма, лунный календарь и призы
Соцсеть «Одноклассники» представила ежедневный раздел «Сегодня», где в один клик можно получить подборку важной и полезной информации. Дайджест учитывает местоположение и часовой пояс пользователя, показывая персонализированные новости, погоду, телепрограмму, лунный календарь, дни рождения друзей и даже «Колесо призов».
© Jonas Leupe / Unsplash

Директор по продукту ОК Александр Москвичев пояснил, что раздел вынесли на первый экран, чтобы пользователи могли начинать день с актуальной информации в удобном формате. Помимо новостей — как федеральных, так и региональных, — в дайджесте собраны сервисы: прогноз погоды, телепрограмма с ТВ-трансляциями и оригинальными шоу ОК, а также популярные обсуждения и блок «Праздники» с днями рождения друзей.

Для любителей садоводства внедрён лунный календарь с аудиорекомендациями для работы в саду и огороде. А для ежедневной активации разработчики добавили «Колесо призов»: пользователи могут получать призы от соцсети и партнёров.

«Мы вынесли на первый экран наиболее востребованные сервисы и материалы, чтобы пользователи могли начинать день с актуальной информации в удобном формате», — отметил Москвичев.