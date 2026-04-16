«Одноклассники» запустили персональный дайджест новостей и сервисов «Сегодня»

Директор по продукту ОК Александр Москвичев пояснил, что раздел вынесли на первый экран, чтобы пользователи могли начинать день с актуальной информации в удобном формате. Помимо новостей — как федеральных, так и региональных, — в дайджесте собраны сервисы: прогноз погоды, телепрограмма с ТВ-трансляциями и оригинальными шоу ОК, а также популярные обсуждения и блок «Праздники» с днями рождения друзей.

Для любителей садоводства внедрён лунный календарь с аудиорекомендациями для работы в саду и огороде. А для ежедневной активации разработчики добавили «Колесо призов»: пользователи могут получать призы от соцсети и партнёров.

