В России
Опубликовано 29 августа 2025, 15:18
1 мин.

Одноклассники запустили программу поддержки для авторов контента 55+

Инициатива «Silver Age» поддержит создателей для старшей аудитории
Социальная сеть Одноклассники представила новую программу поддержки авторов «Silver Age», ориентированную на создание контента для пользователей старше 55 лет. Проект призван объединить авторов, которые производят качественные материалы для самой активной и лояльной аудитории платформы.
© Одноклассники

Программа охватывает ключевые темы, интересующие старшее поколение: здоровый образ жизни, кулинарные традиции, рукоделие, садоводство и домашнее обустройство. Особое внимание уделяется материалам о физической активности, профилактике заболеваний, психологии, а также рецептам и практическим советам для повседневной жизни.

Участники программы получат дополнительное продвижение от платформы, что поможет увеличить охват аудитории и привлечь новых подписчиков. Проект открыт как для опытных авторов, так и для тех, кто только начинает создавать контент в Одноклассниках. Наиболее активные участники смогут перейти на второй уровень программы с повышенными охватами и приоритетом в рекомендациях.

Для участия необходимо иметь оформленную группу и публиковать не менее 2−3 материалов в неделю в формате текстов, фото или видео. Контент должен быть изложен простым языком, иметь четкую структуру и практическую пользу для аудитории.

Как отметил директор по маркетингу и контенту Одноклассников Борис Мокроусов, программа направлена на создание безопасной среды, где старшее поколение чувствует себя уважаемым и понятым. В будущем планируется расширить проект для авторов других тематик, релевантных для аудитории 55+.