Одноклассники запустили программу поддержки для авторов контента 55+

Программа охватывает ключевые темы, интересующие старшее поколение: здоровый образ жизни, кулинарные традиции, рукоделие, садоводство и домашнее обустройство. Особое внимание уделяется материалам о физической активности, профилактике заболеваний, психологии, а также рецептам и практическим советам для повседневной жизни.

Участники программы получат дополнительное продвижение от платформы, что поможет увеличить охват аудитории и привлечь новых подписчиков. Проект открыт как для опытных авторов, так и для тех, кто только начинает создавать контент в Одноклассниках. Наиболее активные участники смогут перейти на второй уровень программы с повышенными охватами и приоритетом в рекомендациях.

Для участия необходимо иметь оформленную группу и публиковать не менее 2−3 материалов в неделю в формате текстов, фото или видео. Контент должен быть изложен простым языком, иметь четкую структуру и практическую пользу для аудитории.

Как отметил директор по маркетингу и контенту Одноклассников Борис Мокроусов, программа направлена на создание безопасной среды, где старшее поколение чувствует себя уважаемым и понятым. В будущем планируется расширить проект для авторов других тематик, релевантных для аудитории 55+.