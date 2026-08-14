Оказалось, 89% пользователей проверяют источники в ИИ-ответах

71% опрошенных считают, что нейросеть действительно опирается на указанные материалы. Каждый второй респондент (50%) хотя бы раз открывал для себя новые сайты, бренды или медиа именно благодаря ссылкам в ИИ-ответах. Присутствие компании среди источников повышает доверие к ней: 39% пользователей начинают относиться к бренду с большим доверием, а 37% лучше запоминают его, если видят в разных ответах. При этом 56% опрошенных хотя бы раз возвращались к источнику, впервые встреченному в ИИ-ответе.

Особенно внимательны к источникам пользователи в сценариях с высокой значимостью решения: 75% скорее перейдут по ссылке, если вопрос касается денег, здоровья или крупной покупки. В темах медицины (41%), юридических вопросов (38%) и выбора товаров (36%) респонденты чаще обращаются к первоисточникам. Для доверия пользователей ключевое значение имеют профессионализм источника (45%), его независимость (35%) и узнаваемость бренда (30%). Присутствие в ИИ-ответах становится для сайтов и медиа не просто каналом трафика, а инструментом формирования долгосрочного доверия. В исследовании участвовали 1600 пользователей из всех федеральных округов России.

«ИИ-ответы начинают выполнять функцию нового навигатора выбора. Пользователь получает готовый ответ и список источников, которые может изучить дальше, сравнить или запомнить. Для брендов это создаёт новый канал влияния на потребительский путь: компания может попасть в поле зрения аудитории ещё до прямого перехода на сайт. Поэтому работа с цифровым присутствием всё больше должна учитывать то, как бренд представлен в ИИ-ответах», — отметила эксперт.