Оказалось, что в России проще найти свободные частоты для 6G, чем для 5G

Сложность в том, что частоты 5G заняты правоохранительными органами, и передача их под нужды связи не рассматривается. Отсюда и «лёгкость» выделения частот для полноценного развёртывания инфраструктуры 6G по сравнению с 5G.

Девяткин отметил, что ситуация с использованием спектра в 6G проще из-за меньшего спроса на определённые диапазоны по сравнению с 5G. Потенциальными диапазонами для 6G являются 4,4-4,8, 7,1-7,25 и 14,8-15,3 ГГц. Глобальные стандарты 6G устанавливают диапазон частот 6-7 ГГц. При этом конкретного стандарта для 6G «на сегодняшний день не существует».

Также отмечается, что 6G требует повышенную плотность соединения, требующую большего числа базовых станций и использования более высоких частот. Ключевой особенностью 6G является иммерсивная связь, объединяющая виртуальный и физический миры с помощью технологий искусственного интеллекта. Также предполагается гибридное подключение, включающее спутниковые, мобильные и фиксированные сети.

«С [доступностью частот для] 6G ситуация изначально чуть проще, потому что там тоже есть спецсредства, но их загруженность чуть ниже, чем в диапазоне 3500 МГц, и менее критичная. Плюс у нас несколько таких диапазонов, и мы будем принимать во внимание, что уже ранее выданные диапазоны частот могут со временем по принципу технологической нейтральности перейти для использования технологии 6G», — пояснил Девяткин.