Окраска автомобилей российской краской станет одним из требований по локализации

По словам Алиханов, в настоящее время ведётся работа с отечественными химическими производителями для обеспечения качества краски для включения окраски кузова в локализованные операции. В связи с этим будет переработано 719-е постановление для включения требований по использованию российской краски. Министр отметил, что сейчас в большинстве случаев используется импортная краска.

Минпромторг будет внедрять дополнительные требования для увеличения баллов локализации. В этом важная роль отводится российскому полимерному производству.

«Мы сейчас ведём как раз с химическими нашими производителями в этой сфере работу. Главное, конечно, качество обеспечить. Если сможем выйти на это качество, мы сможем, уверен, работа уже в завершающей стадии, то мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что, если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то будьте любезны красьте российской краской», — подчеркнул Антон Алиханов.