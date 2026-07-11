«Октава ДМ» успешно внедрила в Казахстане аудиобейджи для анализа речи

АБ-400 работает как умный диктофон: встроенный микрофон и шумоподавление обеспечивают чистую запись даже в шумной среде. Данные по защищённому каналу передаются на платформу речевой аналитики, где их можно искать по ключевым словам, оценивать скрипты и качество общения. Это альтернатива методу «тайного покупателя»: объективнее, дешевле и охватывает больше диалогов, отмечено в пресс-релизе.

Заказчик отметил простоту эксплуатации и надёжность оборудования. В компании «Октава ДМ» подчеркнули, что успешный пилот открывает путь к международной экспансии. Устройство уже используют в торговле, транспорте и сфере услуг — теперь его готовы тиражировать на финансовый сектор и аптечные сети.

«По итогам пилотного внедрения мы можем уверенно рекомендовать АБ-400 для решения задач речевой аналитики. Мы успешно настроили автоматическую беспроводную выгрузку данных по защищенным каналам, а встроенный массив микрофонов и алгоритмы шумоподавления обеспечили чистую и разборчивую запись даже в условиях высокого фонового шума на автозаправочных станциях», — сообщил представитель «Октавы ДМ».