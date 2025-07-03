Омские учёные создали перекусы с водорослью и другими полезными компонентами

За счёт этого продукты обогащены белком и железом, что важно для организма человека в случае дефицита питательных веществ. Технологическая карта производства полностью разработана специалистами ОмГТУ, и все рецептурные компоненты отработаны на базе учреждения.

Полезные перекусы позиционируются как «умные» функциональные продукты, позволяющие восполнить нехватку нутриентов. В дальнейшем исследователи планируют работать с различными вариантами основы сладостей: основывать продукты не только на яблочном пюре, но искать и другое сырьё.

«Если выразить данный продукт в цифрах, то можно привести пример с наличием белка. Если в традиционной пастиле белок почти отсутствует, то в нашей разработке содержится спирулина, содержащая 80 процентов полноценного и полностью усвояемого белка. Также продут содержит большое количество железа, что также важно для организма человека", — отметила профессор кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Елена Молибога.