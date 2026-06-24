Онищенко: пестициды необходимы, иначе урожай превратит поля в пустыню

По словам Онищенко, без удобрений и ядохимикатов урожайность сильно упала бы, а качество плодов стало бы гораздо ниже. Он пояснил, что аграрии используют пестициды для защиты растений от болезней, а нитраты — для восполнения питательных веществ, которые высасывает урожай. Эксперт подчеркнул, что современная культура аграрного производства предполагает необходимость контроля слежения за почвой.

В то же время Онищенко отметил, что применение химикатов должно быть строго контролируемым — только в безопасных дозировках. Превышение норм может нанести вред здоровью людей и экологии.

«Если бы наши селяне, наши аграрии не использовали ядохимикаты, пестициды, то мы бы уже жили в пустыне. Потому что любой урожай из земли забирает всё, как насос высасывает не только воду, но и всё, что есть. Поэтому современная культура аграрного производства предполагает, что мы следим за этой почвой. У нас есть удобрения, пестициды <...>. Ядохимикаты мы используем, чтобы убрать болезни растений», — подчеркнул академик.