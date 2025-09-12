В России
Опубликовано 12 сентября 2025, 21:43
1 мин.

Онлайн-сервис «Цифровой психолог» заработает в России в 2026 году

Бесплатная помощь будет доступна школьникам по всей стране
Министерство просвещения РФ начало тестирование сервиса «Цифровой психолог» в пилотных регионах. Полномасштабный запуск проекта запланирован на 2026 год, сообщила заместитель министра Ирина Шварцман на VI Форуме социальных инноваций регионов.
Онлайн-сервис «Цифровой психолог» заработает в России в 2026 году

© Ferra.ru

Онлайн-сервис предназначен для оказания психологической поддержки школьникам, сталкивающимся с проблемами в общении со сверстниками, учителями или родителями. Формат дистанционных консультаций призван преодолеть страх детей перед обращением к специалистам из-за возможной негативной реакции окружения.

Услуги будут предоставляться бесплатно по всей стране через цифровую платформу. Родители или сами ученики смогут подать заявку на консультацию из любого региона России. Онлайн-формат позволяет проводить сессии без необходимости личного посещения кабинета психолога.

Ранее российские медики получили право применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) при проведении телемедицинских консультаций. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#здоровье