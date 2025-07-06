ОПЕК: Россия сможет нарастить добычу нефти до 9,344 млн баррелей в сутки

Организация заявила о том, что в августе Россия нарастит добычу нефти без учёта плана по компенсациям. Добыча нефти будет повышена до 9,344 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия повысит добычу до 9,756 млн баррелей в сутки, Казахстан — до 1,532 млн, Ирак — до 4,171 млн.

Алжир сможет повысит добычу нефти до 948 000 баррелей в сутки, Кувейт — до 2,518 млн баррелей в сутки, ОАЭ — до 3,272 млн баррелей в сутки, Оман — до 792 000 баррелей в сутки.

«Ранее ОПЕК+ сообщил, что восьмёрка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами — на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле», — сообщает РИА Новости.