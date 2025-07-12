Оператор +7Телеком расширил покрытие мобильной связи сухопутного коридора в Крым

Опубликовано 12 июля 2025, 18:451 мин.
Оператор +7Телеком расширил покрытие мобильной связи сухопутного коридора в КрымИ улучшено качество связи
В новых регионах России оператор сотовой связи +7Телеком расширил покрытие мобильной связи сухопутного коридора в Крым. +7Телеком является инфраструктурным оператором мобильной связи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Как сообщила пресс-служба оператора, улучшено качество сотовой связи на ключевых автодорогах Юга России. Путешественники обеспечены доступом к мобильному интернету и устойчивой связи.
Ёмкость сети +7Телеком расширена на трассах Приазовское - Приморское, Мелитополь - Приазовье, Чонгар - Мелитополь, Владимировка - село Новое в Запорожской области. За прошедший месяц покрытие сотовой связи улучшено в Бердянске, Мелитополе, Геническе и других городах Херсонской и Запорожской областей.
«Оператор связи +7Телеком существенно расширил зону покрытия на ключевых автодорогах Юга России, обеспечив устойчивой связью и доступом в мобильный интернет тех, кто направляется на отдых к морю», — отмечено в сообщении оператора.