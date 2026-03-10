Операторы связи начали сокращать прибыль и инвестиции в сети при росте выручки

В 2025 году выручка выросла у всех крупных игроков: «Вымпелком» прибавил 7,7% (до 334,7 млрд рублей), «МегаФон» – 8,15% (525,6 млрд), МТС – 14,7% (807,2 млрд), «Ростелеком» – 12% (872,8 млрд).

Однако чистая прибыль упала у трёх компаний: у «МегаФона» на 8,2%, у МТС на 28%, у «Ростелекома» на 22%. Только «Вымпелком» увеличил прибыль на 25,4%. Капитальные затраты тоже сократили «МегаФон» (–29,8%), МТС (–8,9%) и «Ростелеком» (–12%). В компаниях это объясняют дорогими кредитами и ростом долгов.

Эксперты отмечают: операционные расходы (на персонал, регуляторику) растут быстрее тарифов, поэтому рентабельность снижается. При этом рост выручки обеспечивает диверсификация бизнеса, но традиционные драйверы – абоненты и индексация цен – почти исчерпаны.

Последовательная экономия на сетях ведёт к ухудшению качества связи в регионах и задержкам с запуском 5G и сервисов на базе ИИ. Рынок становится зрелым, но бизнесу всё сложнее увеличивать прибыль, предупреждают аналитики.

«Операционная прибыль растёт, но заметно медленнее выручки, поэтому рентабельность постепенно снижается: затраты на продажу, персонал и выполнение регуляторных требований растут быстрее, чем цены на телеком-услуги»,— объясняет старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. По её словам, «при последовательном сокращении капитальных вложений в сеть начинают проявляться издержки, в том числе замедляется модернизация и расширение покрытия. Эксперт отметила, что в силу указанных причин «ухудшается качество связи в менее приоритетных регионах, задерживается внедрение новых технологий и сервисов, таких как 5G и ИИ».