Описан геном байкальской нерпы

Исследователи из России совместно с коллегами из-за рубежа впервые секвенировали геном байкальской нерпы — единственного млекопитающего озера Байкал. Работа ученых опубликована в журнале Genes.

Около десяти лет назад у участников международного проекта Genome 10K возникла идея секвенировать геномы — совокупность всего наследственного материала в клетках — у 100 тысяч живых организмов по всему миру, в том числе и байкальской нерпы. Проект затянулся из-за недостатка ресурсов и сложности ДНК млекопитающего. Первая версия генома оказалась лишь набором отдельных, зачастую повторяющихся, фрагментов, упорядочить которые было крайне трудно.

Решить проблему исследователям удалось, применив новый метод геномного анализа — Hi-C. C его помощью можно определять последовательности ДНК, которые физически находятся близко друг к другу в клетке. В результате удалось упорядочить имевшиеся фрагменты, собрав их в полные хромосомы, рассказал участник научной группы, старший научный сотрудник Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ Михаил Райко.

Секвенирование генома байкальской нерпы позволяет понять ее происхождение и родственные связи, а также генетическое разнообразие популяции — ключевую характеристику для природоохранных видов, отсутствие которого грозит животным вымиранием. Используя полученные данные, в будущем специалисты смогут обеспечить постепенный рост популяции, которая серьезно уменьшилась в конце XX века.