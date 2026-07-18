Орешкин: ИИ не должен стать «закрытым клубом избранных»

Орешкин подчеркнул, что развитие ИИ не должно создавать новую линию глобального раздела. Доступ к ресурсам, включая данные и вычислительные мощности, должен быть справедливым для всех стран. Это особенно важно в условиях, когда технологии становятся ключевым фактором экономического и социального развития.

Российскую делегацию на конференции, которая проходит с 17 по 20 июля, возглавляет Орешкин. В её состав вошли глава Минцифры Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих ИИ-компаний.

«ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных или новой линией глобального раздела», — подчеркнул Орешкин.