Опубликовано 18 июля 2026, 20:051 мин.
Орешкин: ИИ не должен стать «закрытым клубом избранных»Он призвал обеспечить справедливый доступ к данным, мощностям и моделям
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ в Шанхае заявил, что искусственный интеллект не должен становиться закрытым клубом избранных. По его словам, государствам необходим недискриминационный доступ к данным, вычислительным мощностям, современным моделям и надёжной энергетической инфраструктуре. Россия выступает за равные возможности в развитии технологий.
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Орешкин подчеркнул, что развитие ИИ не должно создавать новую линию глобального раздела. Доступ к ресурсам, включая данные и вычислительные мощности, должен быть справедливым для всех стран. Это особенно важно в условиях, когда технологии становятся ключевым фактором экономического и социального развития.
Российскую делегацию на конференции, которая проходит с 17 по 20 июля, возглавляет Орешкин. В её состав вошли глава Минцифры Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих ИИ-компаний.
«ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных или новой линией глобального раздела», — подчеркнул Орешкин.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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