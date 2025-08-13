Орловские дайвер нашли в верховьях Оки арабские монеты VIII-IX веков

Регион был важным узлом, через который проходили торговые пути. Найденные монеты и артефакты подтверждают активность торговли в этом районе. Также обнаружен памятник, связанный с осадой Кромы в 1605 году, и поселения раннеславянской эпохи.

Исследования будут продолжены с использованием 3D-сканирования, георадара и лидара для создания 3D-карты древнего торгового маршрута.