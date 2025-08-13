Орловские дайвер нашли в верховьях Оки арабские монеты VIII-IX веков

Опубликовано 13 августа 2025, 23:121 мин.
Орловские дайвер нашли в верховьях Оки арабские монеты VIII-IX вековСовместно с учёными
Дайверы клуба «Диво» из города Орлов совместно с учёными Института археологии РАН обнаружили свидетельства древнего торгового маршрута на реке Оке в Кромском районе Орловской области. Речь идёт об арабских серебряных монетах VIII-IX веков, фрагментах керамики, якорных камнях, византийской лампаде XII-XIII веков и других артефактах.
Регион был важным узлом, через который проходили торговые пути. Найденные монеты и артефакты подтверждают активность торговли в этом районе. Также обнаружен памятник, связанный с осадой Кромы в 1605 году, и поселения раннеславянской эпохи.
Исследования будут продолжены с использованием 3D-сканирования, георадара и лидара для создания 3D-карты древнего торгового маршрута.