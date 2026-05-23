Опубликовано 22 мая 2026, 21:15
Осетинский язык появится в сервисах Яндекса

Северная Осетия и Яндекс заключили соглашение о внедрении осетинского языка в продукты и сервисы IT-гиганта. Документ подписали глава республики Сергей Меняйло и директор по связям с органами государственной власти Яндекса Александр Болховитянов на III стратегической сессии «Информационные технологии и языки народов России» в Москве.
Сотрудничество охватывает сразу несколько направлений: улучшение качества машинного перевода с осетинского языка и на осетинский, распознавание текста на изображениях и документах, синтез и распознавание речи. Отдельное внимание уделят автоматическим субтитрам, озвучке и закадровому переводу аудио- и видеоматериалов на осетинском языке.

Соглашение выходит за рамки чисто технологических задач и затрагивает образование, культуру и туризм. Планируется развивать картографический, топонимический, туристический и культурный контент о Северной Осетии — обновлять объекты, маршруты, описания достопримечательностей и добавлять двуязычные наименования.

К реализации проекта привлекут Фонд цифрового развития осетинского языка, который займется подготовкой, разметкой и экспертной проверкой данных, переводов, словарных и терминологических материалов. Стратегическая сессия, на которой подписали соглашение, проходит 21-22 мая в штаб-квартире Яндекса.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
