Осетинский язык появится в сервисах Яндекса

Сотрудничество охватывает сразу несколько направлений: улучшение качества машинного перевода с осетинского языка и на осетинский, распознавание текста на изображениях и документах, синтез и распознавание речи. Отдельное внимание уделят автоматическим субтитрам, озвучке и закадровому переводу аудио- и видеоматериалов на осетинском языке.

Соглашение выходит за рамки чисто технологических задач и затрагивает образование, культуру и туризм. Планируется развивать картографический, топонимический, туристический и культурный контент о Северной Осетии — обновлять объекты, маршруты, описания достопримечательностей и добавлять двуязычные наименования.

К реализации проекта привлекут Фонд цифрового развития осетинского языка, который займется подготовкой, разметкой и экспертной проверкой данных, переводов, словарных и терминологических материалов. Стратегическая сессия, на которой подписали соглашение, проходит 21-22 мая в штаб-квартире Яндекса.