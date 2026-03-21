ОСК отчиталась о рекордных темпах серийной сдачи кораблей для ВМФ

По сообщениям ТАСС, среди переданных судов — подводные лодки, морские тральщики и первый в истории страны боевой ледокол. Как отметил глава ОСК Андрей Пучков, впервые за десятилетия достигнуты высокие темпы и в гражданском судостроении.

Корпорация продолжает наращивать объёмы. Строится седьмой атомный ледокол проекта 22220, что закрепляет лидерство России в Арктике. Флот пополнился универсальными сухогрузами, танкерами-химовозами типа «река-море», скоростными катамаранами, судами на подводных крыльях и современными рыбопромысловыми судами.

В гражданском сегменте идёт строительство серии круизных лайнеров и специального флота. После модернизации завода «Красное Сормово» расширят выпуск судов класса «река-море», а Северная верфь после обновления сможет строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год.

