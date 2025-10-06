Теперь сервис строит зону поиска по заданному времени в пути пешком или на автомобиле, показывая только те отели, которые находятся в пределах этой зоны и доступны к бронированию сразу. Для точного расчёта используется информация геосервиса 2ГИС, что позволяет точно определить расстояние и время до нужной точки.

Функция создана для спонтанных путешественников, которые бронируют жильё в день заезда. По статистике Отелло, примерно четверть пользователей выбирают отели именно «здесь и сейчас». Новая возможность позволяет пропустить ввод дат и фильтров, ускоряя поиск и упрощая выбор.

Чтобы воспользоваться сценарием, достаточно кликнуть на соответствующую иконку на главной странице приложения или сайта, после чего откроется карта. При проблемах с определением геолокации можно вручную выбрать точку или ввести адрес.

На данный момент функция доступна во всей России в мобильном приложении и мобильной версии сайта Отелло. В будущем планируется запуск и в десктопной версии сервиса.