Отходы производства помогут управлять застыванием цемента, — разработка БелГУ

Шлакощелочные связующие делают из отходов металлургии и ТЭЦ, но их главный минус — непредсказуемость; учёные говорят, что смесь может застыть за минуты или оставаться пластичной часами. Учёные нашли способ контролировать этот процесс, добавляя цитрогипс. При этом материал не требует дополнительной химической обработки. Заявлено, что разработка уже готова к промышленному внедрению.

Новый состав подходит для производства штукатурки, тротуарной плитки, лестничных маршей и других изделий, где важна прогнозируемая скорость отверждения. По словам авторов, технология позволяет не только утилизировать отходы, но и снизить зависимость от традиционных цементов, производство которых энергозатратно и наносит ущерб экологии.

«Нами разработано шлакощелочное вяжущее, позволяющее "программировать" сроки схватывания: начало схватывания сокращается на 39,7–51 процент, конец схватывания — на 12,5–27 процентов (по сравнению с составом без добавки цитрогипса). Прочность на сжатие составляет 28,7–32,8 мегапаскаля, что соответствует портландцементу третьего класса прочности», — отметил один из авторов разработки, заведующий лабораторией физико‑химических методов исследования растений Национального исследовательского университета "БелГУ" Иван Никулин.