Патрушев призвал запустить совместную полярную программу с Бразилией

Он отметил растущий интерес страны к Арктике и Антарктике

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа заявил о необходимости разработать и запустить комплексную программу полярных исследований между двумя странами. Он отметил растущий интерес Бразилии к освоению Арктики и Антарктики.