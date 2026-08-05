Патрушев призвал запустить совместную полярную программу с Бразилией

Опубликовано 05 августа 2026, 18:201 мин.
Патрушев призвал запустить совместную полярную программу с БразилиейОн отметил растущий интерес страны к Арктике и Антарктике
Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа заявил о необходимости разработать и запустить комплексную программу полярных исследований между двумя странами. Он отметил растущий интерес Бразилии к освоению Арктики и Антарктики.
Патрушев уточнил, что в состав российской делегации входит руководитель Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, который крайне заинтересован в совместной деятельности. Новая программа должна объединить усилия целого ряда исследовательских институтов обеих стран.
«Считаем важным в контексте растущего интереса Бразилии к освоению Арктики и Антарктики разработать и запустить комплексную программу полярных исследований, объединив усилия целого ряда исследовательских институтов наших стран», — заявил Николай Патрушев.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков