Печатают детали и игрушки: россияне начали массово скупать 3D-принтеры

Значительно увеличился интерес к 3D-моделированию — на 230% за год. В отличие от сканирования, этот процесс предполагает создание трёхмерных объектов с нуля с помощью специальных компьютерных программ. Также на 220% вырос спрос на услуги 3D-печати, где принтер послойно воспроизводит физические объекты из пластика, металла или фотополимеров.

Рост наблюдается и на рынке оборудования: продажи 3D-принтеров увеличились на 75%. Особенно заметен интерес к новым устройствам — спрос на них вырос в 2,1 раза. На 37% увеличились продажи готовых 3D-моделей для печати игрушек, фигурок и деталей.