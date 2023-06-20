Переиграть и уничижать: как россияне реагируют на телефонных мошенников

20% россиян при контакте с телефонными или интернет-мошенниками пытались их разыграть, следует из данных проведенного по заказу «Лаборатории Касперского» опроса компании Online Market Intelligence.

Участие в нём приняли 127 человек со всей страны. Большинство — 61 % — сразу клали трубку, когда понимали, что имеют дело со злоумышленниками.

8% респондентов ругались с мошенниками, еще 6% — унижали их, а 4% вели с ними разговоры о жизни. Ещё 2% опрошенных россиян пытались отговорить собеседников от занятий противоправной деятельностью.

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают: попытки разыграть или уничижить мошенника могут выйти боком простому человеку. В частности, отмечены случаи, когда номера «шутников» использовались в качестве подменных для обмана других людей. В итоге им поступали звонки от обманутых граждан с требованиями вернуть деньги.

Лучшей стратегией при звонке злоумышленника, подчеркивают специалисты, всё же остается моментальное прекращение разговора.