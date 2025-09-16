«Перекрёсток» и Яндекс проведут роботизацию распределительного центра в Петербурге

Работу роботов будет координировать система Yandex RMS, которая синхронизирует их действия и выстраивает оптимальные маршруты. По предварительным данным, это позволит увеличить эффективность операций во фреш-зоне на 30−40% и ускорить сборку заказов.

До внедрения роботизации сотрудники вручную перевозили палеты и комплектовали заказы. Теперь систему перевели на принцип «Товар к человеку». Автономные мобильные роботы доставляют палеты на станции комплектации, где сотрудники распределяют товары. После упаковки автономные вилочные погрузчики отправляют палеты на отгрузку.

С внедрением новой системы скорость сборки увеличится примерно в 2,5 раза: вместо 130 коробов в час один работник сможет собирать до 300. Центр также сможет обслуживать дополнительно около 30 магазинов без расширения площади.

Проект планируют завершить до середины 2026 года.