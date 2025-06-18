Переводчик Deepl внезапно перестал работать в России

При попытке работать на веб-сайте и в приложении пепеводчика возникает ошибка: приложение сообщает о невозможности перевести текст в силу технических проблем, а на сайте написано, что услуга «недоступна в вашем регионе». При этом Deepl сообщает, что специалисты работают над решением проблемы.

Вряд ли это простая блокировка. Если открыть сайт, в поисковой строке обрывочно, но будет видна надпись о DDoS-атаке, зато в приложении будет появляться код ошибки 451 (в сеансе отказано по юридическим причинам).