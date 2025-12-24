Пермские ученые создали программу для диагностики болезней собак

Программа представляет собой диагностический «навигатор». Она построена на основе иерархического дерева, где «ствол» — это основные группы болезней, например, инфекции, а «ветви» — более узкие категории, вплоть до конкретного диагноза. Каждому элементу присвоен цифровой код, что позволяет перевести медицинские знания на язык алгоритмов.

Математическая модель системы описывает последовательный переход от общего подозрения на заболевание к точному диагнозу на основе вводимых симптомов, таких как температура или кашель. Тестирование прототипа на примере выявления конкретного штамма коронавируса подтвердило его корректную работу.

Главный результат — доказательство возможности создания и применения такого инструмента. Он предназначен для поддержки решений ветеринаров в типовых случаях и для обучения студентов. В будущем систему планируют испытать на реальных животных, а также адаптировать для диагностики заболеваний у других видов, отметили в пресс-службе.