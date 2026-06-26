Пермские учёные создали безглютеновый хлеб с высоким содержанием белка

Сахар заменили на сироп топинамбура, добавили псиллиум (волокно из семян подорожника), меланж и сливочное масло. В ходе экспериментов испекли несколько образцов, ферментируя тесто 3–4 часа при повышенной влажности. Готовый хлеб богат клетчаткой, кальцием, железом и магнием, а по вкусу и качеству максимально приближен к привычному пшеничному.

По словам доцента ПНИПУ Светланы Кармановой, все ингредиенты доступны в России и не требуют импорта, что делает рецептуры легко внедряемыми на пекарнях и хлебозаводах. Разработка ориентирована не только на людей с целиакией, но и на тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хлеб хранится дольше и не черствеет так быстро, как традиционные безглютеновые продукты.

«Лабораторные испытания готовых образцов показали, что по пищевой ценности они заметно превосходят существующий безглютеновый хлеб российского производства. По сравнению с промышленными аналогами содержание белка выросло в среднем в 2-3 раза, а уровень углеводов сократился на 30-50%. Также в 2 раза увеличилось количество полезных жиров, необходимых для усвоения витаминов A, D и E. Помимо этого, у разработанных образцов в среднем на 20-30% ниже гликемический индекс, что исключает резкие скачки сахара в крови при его употреблении и делает такой хлеб подходящим для диабетиков», — отметила Светлана Карманова, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, кандидат технических наук.