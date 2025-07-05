Пермские учёные создали безопасный стройматериал для полов из опасных отходов

Опубликовано 05 июля 2025, 01:301 мин.
Пермские учёные создали безопасный стройматериал для полов из опасных отходовЭто поможет решить проблему утилизации отходов
Исследователи из Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали метод переработки опасного и вредного для экологии отхода производства плавиковой кислоты — фторангидрита — в безопасный и прочный стройматериал для полов. Фторангидрит — побочный продукт производства плавиковой кислоты, накапливающийся в России до 350 тысяч тонн в год.
Учёные извлекли из отходов пользу: начали экспериментально использовать фторангидрит в составе строительных смесей для полов. Разработка позволила увеличить прочность вяжущего компонента на 46%. Как отмечают исследователи, фторангидрит можно переработать в стройматериал для композиционных вяжущих веществ.
Фторангидрит используется в составе сухой строительной смеси для самовыравнивающихся полов. С помощью метода переработки, предложенного ПНИПУ, можно решить проблему утилизации отходов и снизить себестоимость продукции.
Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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