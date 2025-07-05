Пермские учёные создали безопасный стройматериал для полов из опасных отходов

Учёные извлекли из отходов пользу: начали экспериментально использовать фторангидрит в составе строительных смесей для полов. Разработка позволила увеличить прочность вяжущего компонента на 46%. Как отмечают исследователи, фторангидрит можно переработать в стройматериал для композиционных вяжущих веществ.

Фторангидрит используется в составе сухой строительной смеси для самовыравнивающихся полов. С помощью метода переработки, предложенного ПНИПУ, можно решить проблему утилизации отходов и снизить себестоимость продукции.