Пермские учёные создали безопасный VR-тренажёр для электриков

Ежегодно 10−20% аварий в энергетике происходят из-за ошибок персонала. Традиционное обучение на полигонах стоит до 100 тысяч рублей на человека и не всегда учитывает специфику конкретных объектов. VR-тренажёр решает эту проблему, моделируя реальные подстанции и различные рабочие ситуации.

Программа создана на платформе Unity с использованием 3D-моделей реального оборудования. Пользователи могут отрабатывать стандартные операции, такие как вывод трансформатора в ремонт, а также действия при авариях — коротких замыканиях или возгораниях. Система указывает на ошибки и объясняет их причины.

Пилотное внедрение уже показало снижение аварийности на 3%. В перспективе тренажёр планируют использовать в учебных заведениях и для аттестации работников предприятий.

Разработчики подчёркивают, что технология не решает всех проблем — часть аварий вызвана усталостью или организационными факторами. Однако для отработки практических навыков и знаний техники безопасности VR-тренажёр доказал свою эффективность.