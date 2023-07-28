Первая в истории России колесная самоходка прошла испытания

Первая российская колесная самоходная гаубица 2С43 «Мальва» успешно прошла государственные испытания.

Она более маневренна, чем гусеничные артустановки, при этом обладая большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Созданное на шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 самоходное артиллерийское орудие калибра 152 миллиметра способно проехать тысячу километров по дорогам общего пользования без дозаправки. Благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю «Мальва» хорошо преодолевает и бездорожье. Кроме того, установка помещается в транспортный самолет и может быстро доставляться на большие расстояния.

Колесное шасси позволяет гаубице быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы, отмечает индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии разработавшего ее «Ростеха» Бекхан Оздоев. По его словам, приоритетом при разработке было сохранение жизней состоящего из пяти человек экипажа.

С помощью «Мальвы» можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров, утверждает менеджер. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. У установки есть режим «одновременного огневого налета», когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем.

В настоящее время, подчеркнул Оздоев, гаубица уже готовится к поставкам в войска.