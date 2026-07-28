В России
Опубликовано 28 июля 2026, 20:05
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Первые биоэкопоселения в Арктике могут появиться в Мурманской области или Карелии

В поселениях планируют использовать гидропонику и возобновляемую энергию
Учёный из Мурманска, завлабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН, председатель Мурманского регионального отделения Общества биотехнологов России Никита Цветов рассказал, что первые биоэкопоселения в Арктике могут появиться в Мурманской области или Карелии. Такие поселения — модель устойчивой жизни, сочетающая экологию и современные технологии: выращивание овощей на гидропонике (без использования почвы), возобновляемую энергетику и бережное управление ресурсами. В мае президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть их создание вдоль Трансарктического транспортного коридора.
Первые биоэкопоселения в Арктике могут появиться в Мурманской области или Карелии
© Saltleka, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

По словам учёного, при организации поселений важно учесть много факторов — от продовольственного обеспечения до архитектуры. Технологии для выращивания свежих овощей и фруктов на Севере (гидро- и аэропоника) уже есть или могут быть адаптированы. Размер поселений будет зависеть от решаемых задач. Карелия уже обсуждала строительство такого посёлка на форуме «Будущих технологий», но Мурманская область также рассматривается как вероятное место.

Биоэкопоселения признаны стратегическим инструментом для освоения малонаселённых и арктических регионов России. По мнению эксперта, большинство необходимых технологических решений уже доступны. Власти рассматривают вопрос создания таких посёлков вдоль транспортного коридора, что может стать важным шагом для устойчивого развития Севера.

«При организации таких поселений важно учесть очень большой комплекс разных факторов, начиная от питания, заканчивая архитектурой. Безусловно, технологические решения должны касаться организации выращивания здоровой пищи, свежих овощей и фруктов здесь, на Севере, с использованием гидро- и аэропоники», — подчеркнул Цветов.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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