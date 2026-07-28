Первые биоэкопоселения в Арктике могут появиться в Мурманской области или Карелии

По словам учёного, при организации поселений важно учесть много факторов — от продовольственного обеспечения до архитектуры. Технологии для выращивания свежих овощей и фруктов на Севере (гидро- и аэропоника) уже есть или могут быть адаптированы. Размер поселений будет зависеть от решаемых задач. Карелия уже обсуждала строительство такого посёлка на форуме «Будущих технологий», но Мурманская область также рассматривается как вероятное место.

Биоэкопоселения признаны стратегическим инструментом для освоения малонаселённых и арктических регионов России. По мнению эксперта, большинство необходимых технологических решений уже доступны. Власти рассматривают вопрос создания таких посёлков вдоль транспортного коридора, что может стать важным шагом для устойчивого развития Севера.

«При организации таких поселений важно учесть очень большой комплекс разных факторов, начиная от питания, заканчивая архитектурой. Безусловно, технологические решения должны касаться организации выращивания здоровой пищи, свежих овощей и фруктов здесь, на Севере, с использованием гидро- и аэропоники», — подчеркнул Цветов.